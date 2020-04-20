因應疫情，台中市南屯區三級古蹟萬和宮傳承196年「字姓戲」，每天下午及晚間各演一場歌仔戲，為期75天，慶祝媽祖聖誕開演後，萬和宮特別在戲台前設路障，民眾隔著舞台看戲，配合防疫，也要保持安全距離。

新冠肺炎疫情延燒，萬和宮媽祖聖誕三獻禮 不邀請觀禮，以臉書直播盛況，萬和宮保有全國少有的字姓戲，且2011年11月1日，經台中市府公告登錄為台中市民俗類文化資產的字姓戲，防疫當前，「字姓戲」演出不中斷。

萬和宮董事長蕭清杰表示，字姓戲正式開演，今年由國光歌劇團獲得演出資格，台灣傳統民俗字姓戲，又稱「家姓戲」或「單姓戲」，由地方同姓氏宗族，或聯合數姓為一字姓組織，輪流出錢邀請劇團演戲酬神。

萬和宮指出，「字姓戲」由張姓宗親比照媽祖聖誕祭典，舉行三獻禮，張姓宗親代表、萬和宮總幹事張俊鎮主祭，每年的字姓戲由張姓宗親開始，係因萬和宮媽祖由張國自湄洲恭請來台；林姓結束，是因為媽祖姓林，一頭一尾，代表對張國、媽祖的敬重。

今年因疫情嚴峻，字姓戲的戲前台特別架起路障，萬和宮廟埕寬闊，很多戲迷在老榕樹下看戲，空氣流通的場地，很多人宅在家悶太久，託媽祖之福，出門看姓戲成最佳休閒去處。

(中時 )