台灣防疫能力受到各國肯定，台灣產品實力也令國際驚豔！崇越集團（5434）旗下生鮮通路品牌「安永鮮物」健康超市明星產品《健康優鮮．鱸魚精》、《Sante Beauty膠原多酚青春凍》，再獲國際評鑑組織Monde Selection年度金獎榮耀。

其中《健康優鮮．鱸魚精》連續三年榮獲金獎，大會更授予「國際高品質獎」殊榮。防疫期間，除了備妥外在防護措施，更要為內在健康升級，安永鮮物特別推出相關優惠組合，與民眾分享得獎喜悅；此外，也推出母親節相關健康好禮、防疫食材，民眾可至安永鮮物全台門市、ANYO FRESH線上購物選購，優惠活動至5月10日止。

全台首支金獎三連冠鱸魚精再獲國際高品質獎殊榮

比利時Monde Selection、iTQI、英國Great Taste，以及荷蘭A.A. （Anti Additive） Taste Awards，被譽為全球四大食品評鑑獎。

《健康優鮮．鱸魚精》自2018年起，連續三年榮獲世界品質評鑑大賞金獎，今年更獲頒國際高品質獎；同時也具有荷蘭A.A.美食二星獎與A.A.無添加三星認證的雙料認證，以及台灣Halal清真認證等國際肯定。

該產品係經由CAS細胞活存技術（Cells Alive System），低溫冷凍原料金目鱸魚加工製成，從源頭到通路販售，透過母公司崇越集團整體資源，採一條龍模式，打造出最優質的明星產品。

啟動健康防護罩 照顧全家安渡疫期

安永鮮物透過產學合作，依人體所需營養，調整魚身、魚骨、魚皮精萃比例，以科學化萃取出鱸魚精華，相較於一般魚湯的優質蛋白質，《健康優鮮．鱸魚精》將蛋白質分解成人體更容易吸收的小分子胜肽與胺基酸。

安永鮮物表示，人體要能吸收，才算有效補充營養。鱸魚精適合包括產前產後或病後補養，以及一般成人、年長者、學齡孩童、牙口不好難以吞嚥者的日常保健。另外，鱸魚精含有BCAA支鏈胺基酸成分，對於運動員、健身族群，也具有增強精神、提供能量的效果。抗疫期間，如同為健康多加一層防護罩。

滿滿膠原蛋白 逆齡美麗看得見

安永鮮物另一款金獎產品《Sante Beauty膠原多酚青春凍》，主要萃取自莓果類，採用專利水解膠原蛋白技術，結合專利膠原微胜肽、白藜蘆醇及專利玻尿酸，讓肌膚保養從打底開始，尤其具無添加人工甜味劑、香料、色素等特色，深獲評審青睞。

安永鮮物表示，年齡增長必然會出現膠原蛋白流失的現象，經消費者反應，使用四周後便能明顯感受上妝更加服貼，有如美容保養後的亮麗，就算素顏拍照，也不需再開美肌濾鏡即有好氣色。每包採條狀小包裝，方便攜帶，很適合常作美甲、長期上妝等愛美女性日常保養，時時維持自信光彩。

全球食品專家齊聚 評選年度世界級食品

2020年有超過3,200多種商品參加Monde Selection進行品質評鑑，大會匯聚全球70多位知名專家，針對營養食膳和健康類食品，訂定出20多項評分參數，獎項分特級金獎、金、銀、銅獎等四種。

安永《健康優鮮．鱸魚精》、《Sante Beauty膠原多酚青春凍》不僅符合各項標準，從中脫穎而出獲得金獎肯定外，其中鱸魚精更因連續第三年得金獎，再獲頒國際高品質獎至高殊榮。

(工商 )