避免疫情衝擊弱勢民眾，臺中市社會局加碼補助生活津貼，4到6月額外按月發給1500元，並依中央規定與提供補助名冊，符合資格者約計有9萬5899人，行政院原規畫23日撥付，市府加緊努力，首批20日撥入受補助人郵局帳戶。

社會局長彭懷真指出，加碼補助生活津貼對象，包括領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（未滿18歲）。

此外，包括經政府列冊且未領取前列各項補助低收入戶及中低收入戶兒童與少年等弱勢民眾，自今年4月到6月額外按月發給1500元補助款，連續3個月。

社會局說，今年3月已領有身心障礙者生活等補助且經政府列冊民眾，首批20日撥發1500元，之後5月、6月各加發1500元，若民眾於今年4月、5月、6月才取得符合資格者，則按月分別核發，撥入受補助者帳戶；同時具多重福利身分者，每人每月僅發放一次，以最簡便方式協助民眾。

彭懷真表示，後續新申請案件，按照實際列冊時間陸續撥款，因應疫情經濟社會變動情勢，如因居家隔離、檢疫、染疫死亡，或疫情導致工作不穩、失業，造成家庭經濟陷困，可至區公所申請中央急難紓困專案或市急難救助，由區公所依補助規定及審查結果核定救助金額，最高補助3萬元。

(中時 )