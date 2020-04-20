前北市文化基金會副執行長張益贍遭爆出醜聞後，文基會被質疑長期淪人事酬庸黑機關，北市議員王浩20日再踢爆，市長柯文哲上任後，文機會預算自2015年迄今暴增1億8018萬元，多達208名員工是在柯任內進用，遠比文化局多出85人，薪資高達5萬元以上的就有74人。文化局長蔡宗雄對此撇清，他任內只有經手海選2位總監進來。

王浩指出，今年3月，張益贍被發現無視出差勤規定，恣意遲到早退、惰職狀況嚴重，正是柯不惜打破文基會既有制度，將1位副執行長更改為2人，並將張安插進去。

他發現，文基會2015年至今年，預算從4億5243萬一路增至6億3261萬，歷年共計增加1億8018萬，其中更有超過3成、高達5941萬的新增預算為人事費用；且預算員額從191人增至263人，歷年增加72人，然而文化局今年預算員額也不過才178人，文基會只是文化局的附屬單位，人員編制卻比文化局還多出85人。

王浩說，文基會目前現職的259位正式員工中，其中竟有超過8成、多達208名員工是在柯任內所進用，而在這208位員工中，薪資級距最高達5萬元以上的員工就有74人，比例超過3成，包含台北當代藝術館長、台北偶戲館長、台北表演藝術中心總監等11名一級主管，其中8位是在柯執政期間上任。

「藝文界的專業機構淪為政治酬庸場所！」王浩痛批，柯市府的人事任用屢次引起外界質疑，包括設置多達6位市府發言人、以機要祕書任用方式將幕僚安插在市府各局處等，甚至連文基會這類府外單位都不放過。

蔡宗雄答詢，每個總監以上人事都是學有所專、有相當的經歷，經遴選後才進來，而他任內僅經手2位總監，都是民間海選所來。

(中時 )