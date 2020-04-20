大安港媽祖主題園區基座建築工程已於2017年底完工，市議員關心媽祖神像進駐進度，質疑台中市長盧秀燕為何要編公務預算？觀旅局表示，市府收到來自大安、外埔、大甲在地50多名里長共同連署請願，希望市府盡速完成包含雕像在內的整體園區建設，引入民間投資經營，促進地方長期觀光發展。

市議員何敏誠20日在程序委員會針對大安港媽祖主題園區基座已完工，不見媽祖雕像，強調前市府要向民間募款打造媽祖雕像，為何盧市府要編公務預算？

對部分議員質疑市府編列公務預算，議長張清照表示，也應聽聽海線地區在地的民意，由議會討論審議作決定。

觀光旅遊局表示，大安港媽祖文化園區工程歷經三任市長，是在地居民殷切期盼能完成的重要建設，市長盧秀燕及市府團隊秉持「主動解決問題、負責任」的態度，積極與市議會溝通，由市府編列公務預算製作包含雕像在內的整體園區建設。

市府編列公務預算，已於14日市政會議中臨時提案通過，該案待市議會審核通過後，將盡速辦理後續經費評估及工程施作。

觀旅局期盼市府、議會攜手共同回應地方民意期盼，讓延宕已久的大安港媽祖文化園區工程圓滿完成，為大安區打造新亮點，完善大台中海線地區觀光路線。

(中時 )