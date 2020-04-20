新冠疫情肆虐導致全球需求軟趴趴，國際油價持續破底，儘管沙烏地阿拉伯與俄羅斯已在2周前達成重大協議，自5月起日減近1000萬桶，但油價20日仍重挫約20%，每桶跌破15美元，創21年新低。

市場持續憂慮新冠肺炎疫情將嚴重削弱原油需求，並擔心美國儲油設施恐將達到極限，使得國際油價延續上周五跌勢，今早於亞洲交易時段進一步下跌。紐約西德州中級原油5月交割價今早在亞洲開市一度重挫逾20%，每桶跌破15美元。來到每桶14.47美元，創1999年3月以來新低，最新報價仍跌19%，來到每桶14.8美元。倫敦布蘭特原油則下挫2.8%，來到每桶27.28美元。

新冠肺炎大流行，嚴重打擊全球經濟活動，並大幅降低對原油的需求，儘管OPEC+共23個產油國已在本月達成歷史性的減產協議，國際能源署（IEA）仍警告，龐大的減產規模恐怕仍不足以抵銷需求急遽下降的缺口。

根據美國財經新聞網CNBC報導，澳盛銀行資深商品策略師海尼斯（Daniel Hynes）指出，紐約期油重挫的其中一個原因，主要是5月期貨合約即將在21日到期。此外，因為需求崩潰，全球原油儲存超過7成已滿，即將達到可承載的最大值，目前幾乎看不到好轉的跡象，至少要過了5月底，情況才可能舒緩。在此之前，油價將繼續受到壓抑。

(中時 )