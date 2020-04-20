臺美日前發表防疫合作聯合聲明，由我方提供美方口罩，美方則提供我方防護衣原料，遭外界指為「政治謊言」，外交部今天反駁這種說法是抹黑臺灣與國際社會的防疫合作，外交部深感遺憾。強調該聲明在互相確保一線醫療人員所需的資源，符合互相幫助、創造雙贏的原則。

針對美國提供我方防護衣原料來源，外交部發言人歐江安今天提出四點說明表示，在3月18日的臺美防疫合作聯合聲明中「防疫醫療用品及設備的合作與交流」的架構下，美方提供的協助是確保我國所需要的防疫物資，在全球搶料的情況下可以提早供應我方需求。

部分媒體指稱臺美防疫合作是「政治謊言」，她說，這是惡意抹煞政府與民間共同抗疫的努力，抹黑臺灣與國際社會的防疫合作，外交部深感遺憾。

歐江安指出，中國武漢肺炎爆發後，杜邦公司的防護衣原料被全球搶購，2月初我方向杜邦公司接洽原料，杜邦公司表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口臺灣。

但臺灣政府評估，該防護衣對醫護人員相當重要，經過與美國在台協會（AIT／T）溝通，確保杜邦公司能夠供應我方。當時杜邦公司在美國已經沒有原料，在美方協調之下，杜邦願提早在3月初從盧森堡供料，運往柬埔寨製作，目前已交出一批防護衣運抵臺灣。

由於在歐洲疫情爆發之後，全球對防護衣搶料問題相當嚴重，各國也開始禁止防護衣的原料或成品出口，美方願確保協助我國原料供應，甚至能提早進口，讓我國醫護人員有所保障，外交部對此表達我政府感謝之意。

外交部認為，3月18日所公布的聯合聲明內容，事實上正是臺美兩國互相確保一線醫療人員所需之資源，符合互相幫助、創造雙贏的原則。

(中時 )