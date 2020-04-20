防疫兼休閒，雲林縣沿海水門出現野釣人潮。（張朝欣攝）

疫情延燒影響民眾休閒娛樂形態，最近雲林縣沿海地區水門、海岸野釣人潮大增，釣客認為現在室內娛樂風險高，加上疫情失業潮，很多人選擇野外垂釣，不僅不用錢還可紓壓，若運氣好釣到高價魚，還能賣給餐廳貼補家用，可說是一舉數得。

新冠肺炎疫情讓不少人悶在家，又因整體經濟環境變差收入減少，身心大受影響，民眾窮則變，尋找不用花大錢又安全的休閒活動，釣魚、露營等戶外活動成為首選，其中釣魚只要花點錢買釣具、釣餌，便能享受一整天的悠閒，最受歡迎。

林姓釣客表示，雲林沿海有許多大排、水門、溪流出海口，這些地點魚隻聚集，是釣客口耳相傳的野釣天堂，最近出現許多新釣友，都是因為整天悶在家裡，又不想花錢去釣魚場，所以加入「釣免錢、釣免驚」野釣行列。

老經驗的釣客說，目前正逢沙梭與臭肚盛產期，2種魚肉質鮮美，市場上每台斤至少要價200元，手氣好時1天可釣10台斤，留一些自己吃，剩下的賣給餐廳，不僅可在釣魚中紓解壓力，還能拿錢回家，不會被老婆碎碎唸。

有釣客推薦六輕隔離水道出海口，此處有施厝寮大排與新虎尾溪交匯，每天漲潮時，外海的魚隻會順著海水游入上游覓食，除了沙梭與臭肚，還有三牙、破頭仔、黑格、鱸魚等魚種，釣起來很有樂趣。

1名釣客指出，他原本習慣到收費魚塭垂釣，但疫情期間不想人擠人，加上大環境不好收入減少，因此選擇野釣，既不用錢又可保持安全距離，不過提醒釣友們要準備救生衣，確保自身安全。

(中時 )