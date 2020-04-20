北市學生輕生案件頻傳，近5年件數已暴增3倍，造成26人死亡，市議員王浩今在市議會質詢指出，學生輕生案件數逐年攀升，教育局不僅束手無策，連統計數據都與自殺防治中心兜不攏，要求盡速建立介接機制，並擴大推動導師、特教師的自殺防治守門人研習課程與資格認證。

根據教育局統計，在2015年到2019年間，北市共計發生805件學生輕生或自傷案件，導致26位學生死亡、779位學生受傷，平均每2天就有1位學生意圖輕生或自傷。

王浩表示，北市學生的輕生與自傷案件從2015年的85件，一路增加至2019年的274件，今年2月底開學以來，短短一個多月就先後發生4起學生輕生墜樓案，累計3死慘劇，令人不勝唏噓。

離譜的是，教育局學生輕生傷亡通報人數，與自殺防治中心數據竟兜不攏，教育局5年來共計少報輕生死亡人數國小生1人、國中生4人，多報高中職生6人；受傷人數也少報高中職生17人、多報國小生1人以及國中生12人，「連學生自殺死亡都不通報的學校，根本就是草菅人命，教育局是幫凶之一！」

教育局長曾燦金解釋，數據落差是因分類對象不同，去年起已落實通報。

王浩痛批，教育局過去5年通報輕生死亡學生26人，其中有接受輔導24人，若有通報、有輔導，為什麼孩子還是躺在冰冷的棺材裡？「局長任內可以面對這樣的數字，為你感到羞愧！」

王浩強調，教育局應檢討校園自殺防治作為，將各級學校導師及特教老師均列為自殺防治守門人課程研習對象，更要與自殺防治中心建立介接機制，由自殺防治中心相關專業人員強制介入輔導，更要杜絕學生輕生死亡卻未通報的情形。

(中時 )