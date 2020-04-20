人類在感染新冠肺炎的病毒後，會對肺部產生廣泛的損害，尤其是重癥的情況下，甚至會呼吸衰竭而死亡，負責美國肺協會（ALA）的醫師亞伯特（Albert Rizzo）接受Inverse採訪，探討如何保護肺部的問題。

首先，如果是沒有任何肺部疾病的人，亞伯特認為，最好是停止吸菸及電子菸，而且避免到空氣不良的場所。另外配合適當的飲食及運動，就能提高肺部的功能，而且新冠肺炎對於擁有慢性病、三高的人，殺傷力更強，所以良好的生活習慣，是保持健康的不二法門。

如果本來就有氣喘或肺部疾病的人，最好則是少出門、保持社交距離、多洗手，以及「沒洗完手最好不要碰臉部」等四個方針，尤其是病毒可以長時間地存活在椅子及一些大眾交通工具上，儘量不要外出是比較安全的方式。

亞伯特也認為，這次新冠肺炎的病毒危機，也是對大眾衛生系統的考驗，不論是檢查是否感染、篩選可能感染人物，以及給予適當的治療，都是公衛系統需要面臨的問題，而且未來說不定還有其他病毒出現，只有打好眼前的仗，未來才能有經驗地處理類似的問題。

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(中時電子報)