每個國家對於新冠肺炎的處理方法都不一樣，歐美有許多國家都採取隔離手段，在封城的情況下，在家工作及禁止外出已成為常態。日前網路留言版reddit舉行投票，竟然只有9%的英國人想要回到原本的狀態。

這次的投票，共有4343人參與，54%的人「希望學會面對危機，只要是為了國家，就配合改變生活」；42%的人「食物及生活必須品的價值，值得好好考量」；38%的人「從頭開始學做菜」；61%的人「比以前更不會用錢」；51%的人「發現窗外的空氣變好了」；27%的人「想回歸大自然」；40%的人「地域之間的連結變強了」及39%的人「比較常和家人及朋友聯絡」。

學者認為，疫情讓英國人開始加快變化的腳步，就算想回到原本的狀態，但還是要面對新的挑戰。不過也因為疫情的流行，改變所有人的偏見，減少不必要的出差、線上開會，都避免時間的浪費，也算是疫情下的「收穫」。

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(中時電子報)