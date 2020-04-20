新冠肺炎疫情持續在世界各地大爆發，全球累計確診病例飆破236萬，日前英國一名99歲二戰老兵，為了感謝醫護人員抗疫的辛勞，扶著助行器走完花園100圈，募得新台幣6億多元鉅款；而英國一名90歲的老奶奶受到他的啟發，也決定為辛苦的醫護募款，她挑戰上下樓梯282次，相當於爬完一整座山。

綜合外媒報導，99歲的老爺爺摩爾（TomMoore）是曾參與過二戰的退伍老兵，目前走路得仰賴助行器的他，打算在自家25公尺長的花園內，完成走100圈的目標，用雙腳為國民保健署（NHS）募款，該活動獲得全球53個地區的民眾響應，還被國內外媒體爭相報導，就連英國首相強生及王室也紛紛讚賞。

摩爾最後甚至提早達成走完100圈的壯舉。（圖／達志／路透社）

而居住在蘇格蘭薩瑟蘭郡（Sutherland）的90歲婦女佩恩（Margaret Payne），因受到摩爾的啟發，她決定挑戰走樓梯282次，其高度相當於爬完當地約730公尺高的蘇爾文山（Suilven）。原本的目標只設定在英鎊1萬元（約新台幣37萬元），不過如今已順利募得英鎊25萬元（約新台幣933萬元）。

佩恩表示，由於她的丈夫吉姆（Jim Payne）臨終前曾受到NHS醫護人員的細心照料，因此她決定用自身行動來表達感謝。佩恩坦言，平時拄著拐杖的她很少走動，因此要完成走樓梯282次，可能需要至少2個月的時間，她的女兒於募款頁面寫下，「媽媽為了要盡早完成挑戰，當天吃完午飯就立刻走了3趟。」

佩恩決定用自身力量為醫護人員募款以示感謝。（圖／翻攝自募款網站Virgin Money Giving）

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(中時電子報)