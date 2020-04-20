16歲的青少年沉迷邪教和吸血鬼，居然殺害一名90歲的老婦人，並挖出心臟、喝血，希望得到長生不老，這麼驚悚的案情再英國真實上演！

根據英國《衛報 The Guardian》報導，當時年僅16歲的青少年哈德曼（Matthew Hardman）沉迷於邪教，2001年竟將隔壁90歲的老奶奶殺害同時還挖出死者心臟和飲用了死者的血，希望藉此長生不老，案件會曝光，原來是當日有一名志工準備將食物送去給這位老奶奶梅布爾（Mabel Leyshon），當時志工遲遲等不到人應門，志工發現窗戶被打碎於是報警。警方事後破門，發現梅布爾就坐在椅子上被猛刺20多刀，現場還留有一對刀叉和幾支蠟燭。

此外，在梅布爾面前，還有一個平底鍋，鍋裡放了一團報紙，法醫鑑定後發現，包的居然是死者的心臟，接著警方在鍋內還發現血液，而鍋邊留有唇印，負責這起案件的警長瓊斯（Alan Jones）指出，自己當了警察25年，從未見過如此駭人的場面。

梅布爾命案發生後，這處小鎮陸續傳出多起命案，像是有男子自焚跳橋、女子陳屍墓園等，經警方調查發現，梅布爾家附近的哈德曼，沉迷於吸血鬼與邪教，命案發生前，他經常送報紙給梅布爾，於是警方要求搜索哈德曼的家。

警方在哈德曼中發現沾有血跡的兇刀和鞋子，發現與兇案現場殘留的DNA竟吻合，逮捕了哈德曼。哈德曼事後雖侃侃而談自己所研究的東西，卻矢口否認自己殺害梅布爾，他在接受精神鑑定時表示，「我覺得有前所未有興奮的感覺」，讓專家相當訝異，這名看起來有禮貌的孩子竟會犯下殘忍的兇殺案，甚至從死者左胸畫出9公分刀傷挖出心臟。警方事後依罪證確鑿將他起訴，至少12年有期徒刑。

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(中時電子報)