海軍敦睦艦隊爆發群聚感染新冠肺炎，政府公布個案足跡，新北市個案軍人活動範圍在五股，該軍人16日上午曾至迪里休斯早餐店，晚上則到成泰路二段小林眼鏡，對此小林眼鏡店長表示，中午接獲衛生局通知，將暫停營業3至5天全面消毒店內，早餐店則發文回應「電話訂餐後到店取餐，停留不到三分鐘」。

迪里休斯早餐店臉書發文表示，這邊是外帶客占八成，電話訂餐後到店取餐，停留不到三分鐘，衛生所評估早餐店是低風險接觸者，店家需做自主健康管理，而非居家檢疫或隔離。

迪里休斯早餐店補充，目前配合衛生所防疫措施，每天營業時間內消毒3次，餐桌餐椅與工作檯廚房等區域皆不會有遺漏處，請客人安心消費。確診個案是附近鄰居，希望大家做好自身防疫措施，也多一點關心與體諒，沒有人是自願染疫的。

小林眼鏡店長則表示，確診軍人曾於16日晚間造訪，因當天來客量很多，也不知道確診者的特徵及個人資訊；店長表示，據衛生局通知，店內人員跟確診者接觸的時間不長，且皆有佩戴口罩，店員並不需要居家隔離或居家檢疫，但要採取自主健康管理，為求謹慎雖平時店內皆有消毒，即日起會暫停營業3至5天，請消毒公司加強消毒。

(中時 )