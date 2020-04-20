台中市議會20日舉行程序委員會議，敲定第3次定期會5月1日登場，市府為爭取支持，各委員會陸續安排拜訪議員。但因新冠肺炎疫情嚴峻，民政委員會議員邱素貞希望加強平常溝通，不需勞師動眾，避免徒增群聚感染風險。

邱素貞指出，台中市議會設置民政、財政經濟、教育文化、交通地政、警消環衛、都發建設水利，以及法規委員會等7種常設委員會，分別審查各種議案及人民請願案暨處理議員提案、辦理考察、聽證及議決案追蹤等事項。

為深入了解基層服務需求，並爭取議員對預算的支持，以利推動市政建設，各種委員會都會在議會開議前，安排拜訪所屬委員會議員，其中，邱素貞議員服務處已接獲民政委員會通知，將於27日前往拜訪。

但正當海軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發疫情，其中3名官兵回台中後發病，目前有22人居家隔離，其中1人是台中市政府政風處人員，造成市府60多人居家自主管理，令人擔憂疫情。

邱素貞說，委員會各局處首長此時集體拜訪議員的動作，令人憂心增加群聚感染風險，民政委員會包括市府秘書處、民政局、社會局、勞工局、政風處、人事處、原住民事務委員會、客家事務委員會、研究發展考核委員會、法制局、各區公所等10個局處，加上隨行人員、府會聯絡員，約20人大陣仗，恐將服務處空間擠爆，威脅防疫措施。

對於各局處機關首長親自拜訪議員，聽取建言，邱素貞持肯定態度，但拜訪停留時間約只10幾分鐘，一旦有議題討論，短時間恐怕無法深入，也不易獲得解決；她建議市府與其蜻蜓點水行禮如儀，不如落實平常的溝通聯繫較實際，值此防疫期間，應避免勞師動眾，降低疫情風險。

(中時 )