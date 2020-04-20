高雄嚴姓男子到知名舞廳消費，花3000元帶舞小姐「球球」出場企圖性侵不成，事後遭高雄地院判2年。球球事後驚恐無法繼續在酒店上班，依原本10萬月薪向嚴男求償290萬元，法官最後判賠78萬餘元，可上訴。

2016年5月20日凌晨，嚴男和友人到舞廳消費，指定球球和另一名蘇姓女子坐檯。當晚嚴男花3000元買球球出場，隨後開車先送友人回家，再把球球載往汽車旅館開房，球球一度拒絕進房，還遭嚴男恐嚇「妳給我安靜！再講就打妳」。

入房後，嚴男把球球壓在床上企圖性侵，球球一度因醉酒嘔吐脫身，但嚴男仍不善罷甘休，數度壓制球球說「我今天就是要Ｘ到妳！」。球球費力掙扎且狂哭，嚴男眼見掃興，才放手讓球球自行離去。

球球強調，當時她堅持不做性交易，強調願意退費給嚴男，但嚴男仍想要霸王硬上弓。嚴男則辯稱是球球要再收2萬4000元出場費才肯與他發生性行為，他認為太貴拒絕，才被告性侵。

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法官審理後認為球球全身手腳多處瘀青，確實遭性侵未遂，判嚴男有罪。法官也審酌球球事後罹患創傷症侯群，損失酒店每月10萬元的收入改行至時薪只有120元的咖啡店打工已有2年之久。最後依現行最低基本工資計算，加上精神慰撫金，判嚴男需賠償78萬餘元，全案可上訴。

(中時 )