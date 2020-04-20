華航企業工會同意一般員工減全薪15％ 19:172020/04/20 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航企業工會經過20日下午經過與公司近五小時協商，表示願意與資方共體時艱，同意一般員工減全薪15％，主管減薪20％到25％。 工會同意公司減薪/減班休息幅度如下：一級主管減全薪：25％二、三級主管減全薪：20％一般員工減全薪：15％ 配合此減薪/減班休息方案之員工，公司同意保障其工作權，不予裁員。 員工配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4-5日，實施日期為5/1-7/31，為期三個月。 (工商 ) #全薪 #減薪 #減班休息 #同意 #華航企業工會 也許您會感興趣 推薦閱讀 「蘇貞昌給我進來」網怒：觀光紓困這三小 16:482020/04/17 生活 《經濟》觀光局：旅館業員工薪資補助 符合3樣態任1即可申請 13:412020/04/17 財經 西甲球員不滿遭減薪 04:092020/04/19 專題周報 知本光電案 掀正反意見拉鋸戰 04:102020/04/19 地方新聞 員工減薪2成企業反更賺？勞動部：未經協商 最高罰百萬 11:182020/04/19 生活 華航擬全員再減薪2成 工會證實明將協商 16:132020/04/19 生活 獨》華航工會劉惠宗：只要不裁員 什麼都可以談 17:292020/04/19 財經 不跟進華航 長榮航：暫無減薪計畫 04:102020/04/20 財經要聞 「無薪假」達1.5萬人 行政院：「減班休息」人數還在控制內 17:422020/04/20 政治 華航人自救 員工共體時艱減班休息 降低成本共度難關 19:172020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 台股彈了2千點假的？專家給了答案 - 財經 台積電當心 14奈米加持 中芯國際去年淨利創歷史新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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