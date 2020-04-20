華航企業工會經過20日下午經過與公司近五小時協商，表示願意與資方共體時艱，同意一般員工減全薪15％，主管減薪20％到25％。

工會同意公司減薪/減班休息幅度如下：一級主管減全薪：25％二、三級主管減全薪：20％一般員工減全薪：15％

配合此減薪/減班休息方案之員工，公司同意保障其工作權，不予裁員。

員工配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4-5日，實施日期為5/1-7/31，為期三個月。

(工商 )