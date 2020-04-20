（茂綸引進Macnica最新智能型掃地機器人Avidbots Neo，積極搶攻防疫商機。圖／茂綸提供）

IC通路商茂綸（6227）因應近期新冠肺炎擴散全球，第二季引進最先進智能型掃地機器人Avidbots Neo，茂綸去年第四季新成立前瞻事業部，積極拓展多元化業務佈局，第一步引進Avidbots Neo智能型掃地機器人，未來亦將跨足物聯網、Sensor Hub、智慧工廠預知管理系統、自駕車等高階新興應用市場。

Avidbots Neo是一款最新型的自動清潔服務型機器人，經過初步的設施製圖（Facility-Mapping）流程，就能夠藉由專屬軟體、3D感測器和攝影機等，來自動清潔環境，目前Avidbots Neo除已在日本多個大型公共場所被採用外，也成功將觸角伸向海外市場，尤其在疫情大流行期間所需的機場消毒工作上，發揮非常大的作用。

茂綸表示，Avidbots Neo具備自動打掃、消毒及殺菌等功能，適用於多種高低地形及地板材質，透過內建的人工智慧（AI）功能規劃場域內最佳清潔路線，閃避行人及路面障礙物，並於清潔完成後提供場域清潔報告，它同時配備有2個水槽，分別用於清水與汙水，清潔時將消毒劑放入乾淨水槽，確保不會二度使用汙水清潔地板。

此外，Avidbots Neo充電完成後，可連續工作時間6小時，操作人員可同時利用筆電、 平板、 智能手機等，透過Wi-Fi及4G無線網路進行遠端監控，24小時全天候即時掌握工作進度及清潔效果，大幅節省人員成本，維持穩定的清潔品質，且內建軟體自動更新功能，提高機器人使用效能及操作便利性。

茂綸表示，公司已取得Avidbots Neo在台代理權，第二季在台推廣銷售，首波瞄準機場、捷運、醫院、百貨商場、辦公大樓及物流倉庫等大型公共場域清潔市場，執行公共場所定期及不定期的清潔消毒工作。

公司進一步表示，隨著日本母公司Macnica現已成功拓展多元化業務佈局，茂綸也將逐步從IC通路商轉型為全方位解決方案供應商，期能搶攻企業與工廠客戶，掌握高階新興應用市場商機。

(工商 )