（20：12更新）第2波第1架次的華航類包機，已於20：03自上海浦東機場起飛，目前抵達時間不變，仍為晚間9時50分返抵桃園國際機場。

由海峽交流基金會接洽中華航空公司的第2波類包機，20、21日分2航班前往上海接回滯留的湖北的台灣民眾。滯鄂台人為了趕搭班機，從19日就陸陸續啟程舟車勞頓的趕往上海，有的人幾乎整晚沒有睡，趕到上海浦東機場時，整個累癱。第1批航班在20日晚間載回231位台胞，包括成人193名，小孩33名，嬰兒5名，共231人。

第2波第1架次的華航類包機在20日下午4時19分出發前往上海浦東機場，機上除了有空服組員外，也有醫護人員隨行。機師看見記者正在拍攝，也不忘熱情的並比出大拇指致意，預計晚間9時50分返抵桃園國際機場載回231位滯鄂台人，旅客在返台後，依前例送至檢疫所進行14天的隔離觀察。

為了趕搭第2波從上海浦東起飛的類包機，不少滯鄂台人，從19日就陸續從家裡出發，利用飛機、高鐵，或是包車前往上海。

一位民眾表示，他們兩家共8人，19日下午包車從湖北出發，到上海浦東機場已經是20日清晨6時，到了浦東機場大廳後，大家都累癱了，直接就在大廳座位上趴在行李箱上睡著了。直說「這一趟回台灣的路，回家的路真的太辛苦了，我是台灣人，為什麼政府讓我們那麼辛苦回台灣。 」

另一位陸配則是帶著2名小孩，花了4000元人民幣包了一輛車，19日下午4時許從武漢出發，坐了整整14個小時的車程，20日清晨5時趕到上海浦東機場。她說，路程雖然很遠也很累，一整晚都不敢闔眼，然後聲音也變沙啞了，但想到終於可以回家，希望大家一起加油，為了回去，一起努力。

因為第1波類包機出現有旅客因為「證件過期」無法回台的情況，對此陸委會表示，海基會已先行了解，這次不會出現證件逾期不能登機的情況，未來也會視民眾需求，決定是否再次安排定點定時的指定航班。

(中時 )