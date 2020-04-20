敦睦艦隊24人染疫，中央流行疫情指揮中心今公布「敦睦艦隊COVID-19確診個案活動足跡」，新北市包括淡水捷運站、板橋車站、永和樂華夜市、五股成泰路早餐店與眼鏡行等處，均有確診個案曾經造訪；新北市衛生局表示，新北市已掌握所有個案行程，並按照標準流程進行環境消毒。

根據地圖資訊，曾有確診個案造訪的新北市足跡，包括16日從台北車站搭捷運至淡水捷運站、16日上午11時43分曾至板橋火車站、16日曾至迪里休斯早餐店、16日晚間曾至五股區成泰路二段小林眼鏡、17日晚間7時45分至10時曾至永和樂華夜市。

新北市衛生局長陳潤秋表示，其中1名為新北市的案403，4月15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，隔天（16日）返家，大部分時間都待在家中，曾外出買早餐外帶、眼鏡行修眼鏡、到超商領錢，時間都很短暫。

陳潤秋指出，根據監視器畫面，確認該個案全程配戴口罩，且沒搭乘任何大眾運輸工具，18日至檢疫所集中檢疫，經採檢後確診；目前已對相關環境完成消毒。

(中時 )