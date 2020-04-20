針對美國近期傳出將就新冠疫情追究大陸官方的責任與賠償，大陸外交部發言人耿爽表示，病毒是全人類共同的敵人，中國同世界其他國家一樣，都是病毒的受害者，不是加害者。過去美國爆發H1N1禽流感造成214國20萬人死亡、愛滋病在美國出現並蔓延全球、2008年雷曼金融危機，有誰要求美國為此承擔後果？「美國要弄清楚，敵人是病毒，不是中國」。

據《人民日報》微博報導，大陸外交部例行記者會上有媒體提問指稱，川普在新冠疫情簡報會上表示，望調查人員去大陸調查新冠疫情，他同時警告稱，如果中國明知疫情擴散，可能「需要承擔責任」，還有一些美官員要求中國為美國疫情賠償。中方對比有何評論？

耿爽表示，病毒是全人類共同的敵人，可能在任何時間、世界上任何地方出現。中國同世界其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。面對重大的公共衛生危機和傳染病威脅，國際社會應當團結協作同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責、索賠，我不記得國際上有過類似的做法。

耿爽連舉3個例子說，2009年H1N1流感在美國大面積暴發並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？上個世紀80年代，愛滋病首先在美國發現並蔓延至全世界，不知道給世界上多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？另外，我剛剛看到，新加坡國立大學教授馬凱碩接受採訪時表示，2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變成全球的金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？

耿爽表示，美國的一些人必須要清楚，他們的敵人是病毒，不是中國。國際社會只有同仇敵愾團結合作，才能戰勝病毒。一味地攻擊抹黑他國，不能挽回浪費的時間和逝去的生命。我們希望美方的這些人尊重事實、尊重科學，尊重國際公論，停止對中國的無端攻擊指責，停止發表不負責任的言論，多聚焦國內抗疫，多推動國際抗疫合作。

(中時電子報)