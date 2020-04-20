康聯生醫（6665）去年受惠精密醫療器材業績成長22.2％，全年營收19.6億元，年增14％，稅後淨利2.9億元，EPS6.32元；董事會決議將派發4.5元現金股息。以收盤價72.2元來看，殖利率達6.2％。

展望今年，康聯生醫表示，將與專家團隊利用人工智能等數據科學工具，提供AI健康風險評估，以達預防、預警、預測等健康管理服務，並持續研發並申請智慧健管系統發明專利，更導入血糖、心血管慢病管理、認知功能健康管理、安居適老銀齡居家環境改造與輔具服務，持續提供智慧健康諮詢及個人化健康促進服務。

此外，子公司康儀科技2020年甫取得「克雷伯氏肺炎桿菌血清分型快篩卡K1/K2」（衛部醫器製壹字第007019號）獨家專利代理權，提供台灣社區或院內感染主要的病原菌之一的克雷伯氏肺炎桿菌快速篩檢。只需要三分鐘，無須工具、儀器或設備輔助，準確度達97%，透過及早確認及治療，以免因此菌引起腦膜炎、肺炎、敗血症、肝膿瘍等重症，提供院內常見感染症快速、精準的解決方案。

在分生基因的檢測技術上，康誠生技也取得美國知名癌症液體活檢（Liquid biopsy）公司Guardant Health在台灣的獨家代理，針對晚期癌症患者提供Guardant360的檢測服務，透過大數據和基因分析，在癌症復發找出腫瘤細胞中的變異基因，以評估最佳的治療方式。

康聯生醫指出，康誠生技還將持續推出腫瘤組織與液態切片的基因檢測解決方案，專注於肺癌、大腸直腸癌的臨床診斷、復發評估與追蹤，協助臨床醫師為癌症病患做出最大效益的醫療決策。

(工商 )