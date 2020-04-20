國揚（2505）去年全年營收19.23億元，稅後純益5689萬元，EPS 0.08元，優於前一年度的-0.08元，為近四年第二高點；今（20）日召開董事會決議，擬配發去年度股利為現金0.15元。

國揚今天公告股利，為0.15元現金，為近三年最低紀錄。

依國揚今天收盤價20.10元計，現金殖利率為0.7％。

(工商 )

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