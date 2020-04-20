國揚配發去年度股利0.15元 19:202020/04/20 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國揚（2505）去年全年營收19.23億元，稅後純益5689萬元，EPS 0.08元，優於前一年度的-0.08元，為近四年第二高點；今（20）日召開董事會決議，擬配發去年度股利為現金0.15元。 國揚今天公告股利，為0.15元現金，為近三年最低紀錄。 依國揚今天收盤價20.10元計，現金殖利率為0.7％。 (工商 ) #國揚 #股利 #年度 #配發 #全年營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 陽信銀首季 稅前獲利10.52億 04:102020/04/16 金融．稅務 台苯現金股利 升至每股配發1元 04:102020/04/16 證券．權證 上櫃公司已公布配息之平均殖利率為3.89％ 10:392020/04/16 財經 《電機股》永大獨董黃福雄提保留意見 2.1元股利案卡關 11:592020/04/16 財經 漢來美食配現金股利7元 配發率97%、殖利率6% 16:332020/04/16 財經 《股利-觀光》漢來美食擬大方配息7元 殖息率逾6％ 16:482020/04/16 財經 漢來美食配息7元 殖利率6％ 04:102020/04/17 證券．權證 《觀光股》殖息率誘人 漢來美食爆香 11:592020/04/17 財經 彰銀股利出爐 配0.8元 21:052020/04/17 財經 SBL》雙洋爆發！裕隆橫掃璞園闖決賽 19:562020/04/18 體育 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 台股彈了2千點假的？專家給了答案 - 財經 台積電當心 14奈米加持 中芯國際去年淨利創歷史新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。