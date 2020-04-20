將大半輩子奉獻給台灣早療教育的甘惠忠神父不幸於日前離世，20日由甘神父曾經服務及創辦的機構同仁舉行追思彌撒，典禮肅穆隆重。（莊曜聰攝）

將大半輩子奉獻給台灣早療融合教育的甘惠忠神父，傳出16日在美國紐約辭世，享年84歲，天主教伯利恆文教基金會20日下午4點30分在學甲伯利恆早療融合教育中心舉辦追思彌撒，並由天主教台南教區主教林吉男帶領甘神父曾經服務及創辦的機構同仁參與，場面肅穆隆重，台南市長黃偉哲也到場頒贈寫有「正港台灣人」的卓越市民表揚狀，感謝甘惠忠神父畢生奉獻。

甘惠忠神父在1963年就隻身來台，因知道特殊孩子家庭的困難，因此投身早療融合教育，1976年接掌台南市安平區的瑞復益智中心，後來又陸續創辦高雄樂仁啟智中心、玉井德蘭啟智中心、伯利恆文教基金會等，培養出許多優秀的社會公益人才，也幫助無數的特殊孩子與家庭。

為緬懷甘神父，學甲伯利恆文教基金會、天主教台南教區、德蘭啟智中心等團體，20日下午選在早療融合教育中心的禮堂，替甘神父舉辦追思彌撒，並由天主教台南教區主教林吉男主祭，瑪利諾會台灣會長安德生等人陪祭，甘神父昔日服務及創辦機構的同仁也再度聚首，想到甘神父過往事蹟，不禁黯然神傷。

台南市長黃偉哲除頒贈卓越市民表揚狀外，也向蔡英文總統報告甘惠忠事蹟建請總統府頒贈褒揚令，黃偉哲表示，蔡總統對甘神父辭世相當不捨，而伯利恆文教基金會在25日當天將再辦一場追思會，開放社區及民眾參與，據了解，內政部長徐國勇將會到場，應該會在當天頒發總統府褒揚令。

(中時 )