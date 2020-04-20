受疫情衝擊，中華航空為減少虧損，規劃全員減薪2成，今日與華航企業工會勞資協商，協商將近4.5小時，如何執行細節一度膠著，最後決議一級主管減25%、二、三級主管減20%，員工減15%，平均一個月至少節省1.5億元人事開支。

自5月1日起，實施國內員工減薪、減班，一級以上正副主管減全薪25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃1日減班休息，實施日期自5月1日起至7月31日止，為期三個月。一級主管為副總、協理，二級是經理、副理，三級是組長。配合之員工，公司同意保障其工作權，不予裁員。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，光是談減薪幅度就爭執很久，勞方認為越高薪應減越多，經過攻防，資方釋出很大善意，最後各退一步，勞工降薪幅度比預期好一點，該版本雙方都能接受，員工也認為此時應該共體時艱；由於內部有不同職種，減薪、休息須符合勞資雙方要求，畢竟公司這刀下去會影響所有人，必須細談。

華航表示，減薪減班措施是為保全所有員工的工作權及減輕財務負擔。華航面對疫情變化，積極掌握開源機會、力行各項節流措施及人力調整，2月16日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

華航表示，現在是關鍵時期，所有因應疫情實施的方案都是奠定未來繼續生存的能量，期盼所有員工支持配合、共體時艱，唯有每一位華航人自救，才能助華航挺過這波難關。

(中時 )