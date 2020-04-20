對於海軍磐石軍艦有24名確診新冠肺炎，民進黨立委林昶佐表示必須展現防衛的能量與決心，相關訓練有些不能停止。神朱學恆則說，搞不清楚敦睦和展現防衛決心的差別，大家不要怪他，因為他沒當兵。

對於海軍敦睦艦隊出訪帛琉返台後，磐石軍艦上計有24名官兵生確診新冠肺炎，民進黨立委林昶佐表示，「我們必須展現防衛的能量與決心，相關訓練有些不能停止，也不可能將國防工作完全公告周知，但是在防疫疫調上，國防部必須透明坦白的向指揮中心完整交代、釐清脈絡。」

林昶佐建請應該緊急回溯檢疫過去至少一個月以來，針對目前不管是海軍、海巡或是教育訓練(海大)的船舶，盤點相關行程以及船艦成員健康狀況。而因客觀形勢不能取消的航行計畫，也應該以磐石艦為例，與指揮中心一起梳理現行流程缺陷，做相關調整並提升防疫措施。

而宅神朱學恒則酸，「大家不要怪他，因為他沒當兵，所以雖然在國防外交委員會，也搞不清楚敦睦和展現防衛決心的差別。他大概覺得要跑到帛琉去才能對抗中共吧！」

(中時電子報)