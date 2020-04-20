何超儀（左）與搖滾樂團The Kills的傑米亨斯有不少對手戲。（852 Films提供）

賭王千金何超儀去年與金球獎視帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）合作馬來西亞史詩動作片《Rajah》，今年初則參與好萊塢獨立電影《Habit》，與迪士尼青春女星、轉型執導成人片的貝拉索恩（Bella Thorne）合作，何超儀演出個性瘋狂的反派，每次拍攝都得花2小時打造70年代復古高聳髮型，也因為角色帶有病態性格，需要詮釋不少美式粗口俚語，為配合戲中的形象，何超儀在演出前特別聘請好萊塢戲劇指導，並刻意模仿強尼戴普在電影《神鬼奇航》中的神經質風格。

何超儀在西洋樂壇的好友「The Kills」搖滾樂團靈魂人物傑米亨斯（Jamie Hince）及艾莉森莫莎特（Alison Mosshart）、「Bush」樂隊主唱蓋文羅斯戴爾（Gavin Rossdale）皆受邀共同演出，甚至還請到澳洲變性超模安德烈雅佩伊奇（Andrej Pejic）入鏡，整個演出組合充滿搖滾玩味，風格強烈甚具話題性。該片監製希望集合各地的搖滾大咖，一同來演出這部充滿黑色風格的另類電影，而何超儀因平日以一貫的搖滾小丑形象鮮明，被相中獲得主演機會，可說是進軍好萊塢又一閃亮出擊。

何超儀在IG貼出學生時代與張學友的合照。（852 Films提供）

何超儀談起這次演出最過癮的部分，便是可以演出反派，而且是一個「見人說人話、見鬼說鬼話」的角色，她說：「偶爾在平常生活中也會遇到這樣仗勢欺人、見風轉舵的小人，雖然蠻反感的，但當作觀察角色增加演技，也挺不錯。」

該片於今年農曆春節間在美國洛杉磯拍攝，剛好趕在美國的疫情爆發前拍完，在洛杉磯宣布封城前夕殺青，所有演員及工作人員都平安地回家抗疫。她透露下半年將會把電影發展重心重新移回香港，她的電影製作公司「852 FILMS」已積極籌備數部香港風格題材的電影，待疫情緩和後將計畫開拍，希望讓香港電影人盡快開工，一起度過難關。

何超儀曬出與妝感頗重的梁朝偉合照。（852 Films提供）

近日宅在家防疫的何超儀，也在自己IG上曬出當年學生時代的照片，有張她與剛出道的張學友、梁朝偉等天王合照，流露青春叛逆模樣的她，已具巨星架勢，歌神和偉仔的鮮肉模樣也讓大家津津樂道。而這段全球都在努力抗疫的時期，何超儀也鼓勵大家盡量少出門、不要慌，她也趁機進修多看電影、多聽音樂，近期因疫情再度引發話題熱搜，由眾多金獎影帝、后主演的2011年好萊塢大片《全境擴散》（Contagion），也可見到當年何超儀演出的身影。

(中時 )