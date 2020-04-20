大陸河北省發生一對年輕的姊妹花出門散步，卻慘遭撞死的慘劇。這對姐妹花當晚吃完飯後出門散步，沒想到卻被一輛休旅車衝撞慘死住家附近。狠心的是，這名肇事駕駛竟然選擇逃逸，根據陸媒披露，肇事逃逸的駕駛是該市政協委員。

一輛黑色Land Rover撞倒這對表姐妹，駕駛卻駕車逃逸。（圖／上游新聞）

根據大陸的《上游新聞》報導，河北霸州警方在14日晚間8點41分左右，接獲一起交通事故；死者為17歲和21歲的表姐妹， 姐妹花當時一起外出散步，沒想到走到公路上時，被一輛黑色Land Rover撞倒。沒想到駕駛居然肇事逃逸，附近有好心路人見狀，趕緊報警，並將姐妹花送往醫院救治。不過17 歲的表妹經搶救1個多小時後不治身亡。表姊則是因腦組織損傷嚴重，經搶救3日後也不治身亡。

霸州公安局公布通報表示肇事駕駛已自首。（圖／上游新聞）

根據警方表示，死者家屬在事故隔天，也就是15日上午11點左右，在距離事故現場約3公里處一間汽車修理廠，發現肇事的休旅車。當晚肇事逃逸的臧姓駕駛也到警局自首。

經證實，這名臧姓男子是霸州市政協委員，根據當地的政協辦公室人員回應，按照政協的規章制度，政協將按照章程中關於人事管理辦法，按程序作出相應處理，並給死者家屬一個交代

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(中時電子報)