成立已邁入十週年的合庫人壽，已排定一系列的公益活動來歡慶十週歲生日，其中除了號召眾多藝人加入的「守護PLUS 10周年唱遊會」之外，最引人矚目的就是現在最有人氣的衛福部長陳時中，將出現在合庫人壽的公益MV裡，這是陳時中應邀在2018年為合庫人壽作家庭照顧者公益時所拍攝，也是陳時中的首支公益MV。

合庫人壽由合庫金控與外商法巴集團合資成立，也是歷來台灣金融業與外商合資最為成功的壽險公司。對於十年來的成果，合庫人壽指出，公司以「銀行保險」的商業模式，截至108年度投資型保單已拿下市占排名第四、房貸壽險排名第二的名列前茅佳績，此外，亦連續十年榮獲金管會肯定為提高國人保險保障方案績優人壽。

而在公益活動上，合庫人壽更是持續且深入的在家庭照顧者領域投入，尤其結合音樂來推動該公益，包括在合庫人壽的邀請下，2017年知名音樂製作人陳建寧為家庭照顧者寫下《愛不孤單》，且邀請到多位藝人、運動員為照顧者發聲獻唱，在2018年，衛福部部長陳時中也應合庫人壽之邀為照顧者獻出生平首支公益MV。

此次在十週年活動上，除了在官方粉絲團推出10th book活動，合庫人壽還將持續第四年舉辦公益演唱會推出「守護PLUS 10周年唱遊會」，包括黃品源、林曉培、張秀卿、張芸京、賴銘偉、卓義峯等知名藝人都在邀請之列。

此外，合庫人壽今年特別邀請對於音樂有興趣的5位家庭照顧者一起成立「守護者樂團」，運用長照2.0申請喘息服務，每周抽空練習演奏《愛不孤單》並在 2020年底演出，別具意義，對此，合庫人壽總經理沈玫君及家總祕書長陳景寧亦在練習時前來探班，期待透過這次的演出，讓更多照顧者看見希望，即使照顧家人也不要放棄自己的夢想。

(工商 )