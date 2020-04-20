莎莎回歸《食尚玩家》，製作單位特別精心製作滿足她的願望清單，讓她住Villa、穿婚紗、出專輯，莎莎得意辣嗆，「我這次一定要玩好玩滿。」不料到現場製作單位來個大翻轉，發狠放生莎莎及哈孝遠，拿出兩人身上所有的錢總共2733元，要他們自費這趟旅程，讓莎莎嘗嘗先苦後甘的滋味。

莎莎為了自己的蜜月旅行做準備，拉著哈孝遠去場勘，自己訂好墾丁六星級Villa準備要去吃香喝辣，還開心討論要去墾丁享受的行程，「我覺得自己的旅行就是這樣子，想幹麻就幹麻，不要被製作單位控制了，也不要再當他們的魁儡。」哈孝遠回說：「沒錯！我墾丁朋友超罩的，我帶妳去吃香喝辣。」但沒想到製作單位趁著他們正開心時，打斷他們說：「不好意思，這次的旅程請你們自費！」讓兩人當下驚呆。

阿飛彩繪攤發工資給哈孝遠（右起）、莎莎。（TVBS提供）

製作單位立馬把兩人身上的錢收刮一遍，總共只有2733元，並告訴兩人說：「這就是你們兩個墾丁六星級之旅的旅費，超出的錢請自己想辦法。」讓莎莎和哈孝遠當場變臉。在外靠朋友，哈孝遠馬上尋找在地的朋友救援，沒想到一通電話，朋友就情義相挺收留他們，但是天底下沒有白吃的午餐，朋友要求兩人幫忙打工賺取一晚住宿，兩人在墾丁大街嘶吼叫賣大家來店彩繪，只要彩繪的人都可以免費獲得合照一張，短時間接了十幾組客人，得到免費住宿一晚，莎莎說：「我們度過了熱血的一晚。」

(中時 )