彰化縣政府農業處將編列經費大宗採購康乃馨，作為學校花藝課程並送給學童母親。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣田尾、永靖鄉是全台主要花卉產地，目前最大宗的花卉為母親節應景花卉康乃馨。（田尾鄉農會提供／謝瓊雲彰化傳真）

搶救花卉產業！新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚，婚喪喜慶減少8成、廟會祭典也大幅取消，3、4月份洋桔梗、非洲菊等花卉銷路慘兮兮，彰化縣農業處為搶救花卉市場，已提案向中央爭取3000萬補助，從擴大內需方向振興花卉產業。

彰化縣是花卉生產大縣，光鮮花切花就占全台逾4成產量，但1月爆發新冠肺炎疫情以來，防疫管制措施越趨嚴格，導致各種室內外大型活動幾乎全部取消，會場布置、祭祀、慶典等花卉需求銳減，許多單價高的經濟花卉產地價應聲腰斬。

農業處長邱奕志表示，許多花農苦哈哈紛紛向縣府陳情表示快要撐不下去，目前農委會已透過農糧署提出紓困與振興方案，由於紓困的一年免息貸款，核貸門檻高，許多花農擔心緩不濟急；花材組合包銷售反應佳，目前已透過各種管道向中央反映希望能擴大組合包的通路與銷售期。

邱奕志說，已向各機關學校進行統計，確認花藝課程與校園花藝布置需求，另外包含縣內鐵路、客運等交通運輸場站的布置，都進行相關盤點統計，除向中央爭取3000萬補助款，也有縣府預備金等經費，向縣內花農採購大宗鮮花，包含母親節應景花卉康乃馨、菊花、盆花等，23日也將舉辦行銷記者會，透過電商網購平台幫花農促銷。

(中時 )