假日天氣轉晴，新北市長侯友宜預期各風景區可能湧現人潮，恐造成防疫破口，要求各區長實施人車潮分流措施，新北市警局淡水分局指出假日期間配合淡水區公所各項防疫措施，規劃適當警力在觀光景點淡水老街、金色水岸(渡船頭)、漁人碼頭、紅毛城等景點，進行交通疏導、管制，執行分流措施並協助宣導。

淡水分局表示，當天宣導與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，或正確配戴口罩，倘遇有人、車流量較大情形，即報路況中心、並發布CMS、ipolice及訊息推播警廣，提醒民眾變更行程。

淡水分局指出，假日防疫人潮分流及配戴口罩並保持社交距離，規劃適當警力在淡水老街、公明街，配合區公所、市府高灘地工程管理處等單位，手持標語辦理相關防疫宣導及中正路車輛管制，提醒民眾，在人潮及車潮管制期間，人、車違反相關規定者，將依傳染病防治法第70條處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰及發展觀光條例第64條規定，對人員罰款新台幣5千以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰新台幣3千至6千的罰鍰。

淡水分局呼籲，民眾在疫情期間仍盡量避免前往人潮已聚集地區，並於出遊前查詢各地區人潮概況，在公共空間配合佩戴口罩，保持適當社交距離，維護個人及大眾安全。

(中時 )