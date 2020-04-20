桃園市長鄭文燦表示將加碼推出1萬份500元電子旅遊券，與業者共渡疫情難關。(蔡依珍攝)

新冠肺炎疫情重創觀光工廠，桃園市長鄭文燦20日傾聽業者心聲，感嘆業績減少5至7成、是重災區，食品廠成本也提高2成，允諾全力協助將觀光工廠及食品業納入中央紓困計畫，爭取營業補助、紓困貸款、員工薪資等措施，也預計搭配中央振興措施，加碼推出1萬份500元電子旅遊券，與業者共渡疫情難關。

桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎代表業者表示，中央提出的補助振興方案，是針對業績衰退50％的製造業工廠，但是觀光工廠普遍業績衰退5成、甚至9成，卻不符合中央補助標準，希望觀光工廠與工廠補助拆開認定，並協助業者降低電子支付方式費用，他也直言，目前業者最急迫是員工薪資，希望營業補助能像天降甘霖快一點拿到。

鄭文燦說，觀光工廠是桃園的亮點，業者營運主要依賴國內外遊覽車團客、戶外教學、畢業旅行等，但疫情衝擊業績大減5至7成，食品業也因配合防疫規畫分班、分時或分區，成本提高2成。

鄭文燦指出，市府經濟發展局已整合成立「桃園市創業創新服務辦公室」，協助業者申請融資紓困補助等方案，並成立「桃園觀光工廠輔導團」，提供單一窗口輔導觀光工廠及產業文化館業者，期許補貼型紓困政策能夠「有效、即時、有感」，貸款型紓困也能夠審查快速、便捷，降低疫情對業者的衝擊。

鄭文燦也宣布，住宿桃園旅宿的旅客，將加碼推出500元的桃園市電子旅遊券，預計1萬份會搭配中央酷碰券發放，民眾可在觀光工廠、文化館、商圈夜市全額折抵，65歲以上市民憑市民卡至觀光工廠可獲社福點數補助，觀光工廠將視營業額減損程度，減免課徵地價稅、房屋稅，疫情結束後也會與觀光工廠共同規畫大型活動，盼再創桃園觀光工廠奇蹟。

雖然疫情衝擊營運，但桃園各大觀光工廠仍暖心捐贈防疫物資，源友企業捐贈濾掛式咖啡1萬包、台灣雅聞生技捐贈芬多精透明皂2500個、祥儀企業捐贈科技寶防疫武士32台、宏亞食品捐贈新貴派大格酥5000份、手信坊捐贈防疫食品1萬3000份，由鄭文燦代表受贈，感謝在地業者力盡社會關懷與企業責任。

(中時 )