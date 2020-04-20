「苗栗企業創新服務聯盟」20日簽約啟動，將集結資源與能量，協助苗栗企業創新，帶動地方發展。（何冠嫻攝）

「苗栗企業創新服務聯盟」20日簽約啟動，並在「聚寶甕」土坯上簽名落款，期許資源與能量的集結，助苗栗企業創新，帶動地方發展。（何冠嫻攝）

「苗栗企業創新服務聯盟」20日簽約啟動，透過產、官、學、研與公協會合作，辦理培訓講座、工作坊、文創、新農業、創業資訊輔導等，協助在地新創事業發展，帶動地方企業轉型，吸引青年返鄉。

苗栗企業創新服務聯盟獲經濟部中小企業處創育機構發展計畫支持，20日縣府祕書長陳斌山、財團法人中小企業信用保證基金副理張淦傑擔任聯盟簽約聯盟簽約見證人，產、官、產、研界與工協會代表13人，完成簽署聯盟合作意向書。

參與聯盟合作意向書簽署有苗栗縣商業會、工業會、創新創業協會、中小企業榮譽指導員協進會、國立聯合大學、農業科技研究院、育達科大及在地創新企業代表銅鑼億品企業社、昀昇蛋品、得揚生物科技、張記食品行，助地方發展創新事業。

現場安排簽署人在銅鑼窯第三代傳人、為三代老窯場再創生機的張維翰所製作的「聚寶甕」土坯上簽名落款，宣示聯盟啟動，並邀請2017年戰國策創新創業競賽冠軍與京台青年創業大賽台灣區冠軍、成立昀昇蛋品公司的苗栗蛋農之子鄭昆霖；由農業科技研究院所帶領、專注微生物菌種研究開發，並與苗栗區農業改良場技轉「速效稻草分解菌之開發量產」的得揚生物科技；創辦張記食品行製作具苗栗公館在地特色的酸菜、福菜及梅乾菜，並精進客家醃製菜健康生產模式的第4屆百大青農張仁宗；共同展出地方產業特色的產品，分享創業築夢故事。

聯合大學副校長張良漢說明，聯盟今年將辦理超過20場培訓講座與活動，包括第6屆苗栗青年洄游創生工作坊、網紅是如何賺錢、菁市集、青年願景咖啡館等，以及文創、新農業等創業諮詢輔導，集合聯盟的服務能量，助在地新創事業發展。陳斌山指出，縣府全力支持聯盟推動的產業創新，苗栗縣工策會與縣府工商發展處、農業處、勞工與青年發展處與文化觀光局等也配合參與，期盼整合產官學研與社團力量，將服務效果最大化。

(中時 )