小鐘、鮪魚主持三立都會台周二《愛玩客》，本周來到嘉義，邀情難得上綜藝節目的洪小鈴與同門師弟曾少宗，一同加入錄影行列，他們坦言平常較少上綜藝節目，這次是因為本身非常愛吃，禁不起吃的誘惑，再加上對遊戲也躍躍欲試。至於是否擔心遊戲輸給主持人，洪小鈴表示平常有健身，完全沒在怕，她在節目中跟主持人火藥味十足，兩人完全丟掉偶包，放開玩的準備。

上周他們和主持人一起同遊台南，收視領先同時段，25-49歲無線族群男性收視0.86，M25-49有線族群更高達1.16。這次4人到嘉義，開箱嘉義縣最新、最大的藝文飯店，它結合阿里山綠意和故宮南院的藝文特色，從房間就能眺望故宮南院園區景緻。還要探訪google地圖上找不到的秘境步道，當地隱藏版瀑布更被譽為「台版九寨溝」。

而台式下午茶大玩創意，炸全雞混搭抹茶口味也讓4人相當驚喜，也介紹美食熱點與旅遊秘境，更教大家如何避開人潮的旅遊小撇步。

(中時 )