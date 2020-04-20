星二代石橋靜河不靠爸，以實力星運大開。（華映娛樂提供）

日本電影《二階堂家物語》由國際名導河瀨直美監製，邀請了曾在坎城影展「一種注目」單元獲得未來新秀獎的伊朗新女導演艾達潘漢德拍攝這部描述日本傳統家族面臨繼承難題的作品。集合日本知名演員加藤雅也、石橋靜河、白川和子等人共同演出。出身演藝事家的石橋靜河，以出色的演技逐漸闖出知名度，更成為經典日劇神作《東京愛情故事》令和版的女主角，原本不想當演員的她，靠著才華成為現在日本最受矚目的潛力新人。

日本新生代女星石橋靜河的父親是知名演員石橋凌，母親是原田美枝子，姊姊也是出道歌手。父母都是知名演員，目前仍活躍在日本藝壇，但石橋靜河從小很排斥當藝人，自小就受到矚目的感受，讓她曾經很反感的大呼「我絕對不要成為演員。」而朝著芭蕾之路邁進，但她體認到以自己的條件在芭蕾舞圈的發展勢必受限，15歲便轉往學習現代舞，在留學期間看了百老匯的作品，才發現芭蕾、現代舞和演戲的表演都是息息相關的，「逐漸秉除了小時候對當演員的偏見，也開始覺得想演戲了。」

石橋靜河回到日本後展開演藝事業，發展重心多放在文藝小品上，2017年在《東京天空最深藍》演出性格負面厭世的護理師，演技大獲好評，橫掃日本電影旬報等近10個電影新人獎項，讓她受到注意，開始主流戲劇的演出，在晨間劇《半邊藍天》中扮演佐藤健的妻子，在劇中個性強勢又冷淡的特別角色，讓她知名度大開。

石橋靜河在大銀幕的演出也依然出色，在新作《二階堂家物語》中演出傳統家族唯一的血脈，被奶奶暗示要嫁給願意入贅的青梅竹馬，但她想忠於自己的愛情卻又不忍心看爸爸和奶奶為此苦惱，讓她陷入兩難之境。石橋靠著英文能力和舞蹈功力在電影中表現出色，和一群實力派前輩一起演出，仍然表現得自然清新。

石橋表示這次演出是個完全不同的挑戰，她能以流利的英文和導演溝通，但她還是覺得有些日本化的想法很難完全表達，「那些概念即使用日文都很難表達，我每天頭腦都快炸了。我至今為止曾拍過幾次片，卻從來沒有花這麼多時間在現場排練過，是個十分寶貴的經驗啊！」《二階堂家物語》預計4月24日上映

(中時 )