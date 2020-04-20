伊朗的新冠肺炎疫情其實並沒有控制住，但是再不開放經濟流通，造成的困境更會嚴重，於是週一開始，伊朗開放城際公路和主要購物中心，以刺激經濟。

美聯社報導，德黑蘭的商店多已開放，從高級的超級商場、具有悠久歷史的大市集，再到小巷里的的雜貨商店，已能夠營業，只是下午6點就必須收舗。雖然商店可開，但是餐廳、體育館和其他場所仍然關閉。

伊朗國家電視台援引衛生部發言人的話說，伊朗目前確診病例超過83,500起，而死亡人數達到5,209人。

已知道疫情嚴重的德黑蘭市民，現在也是口罩不離臉，記程車運將不但戴口罩，還在駕駛座與乘客後座之間，用塑膠布隔開。

計程車運將哈桑扎德（Nemat Hassanzadeh）說：「計程車是風險最高的行業，畢竟我們一直與乘客那麼接近。但是也別無選擇，為了養家糊口還是要工作，我要賺錢養家、繳房租，還有還清汽車貸款。」

許多人認為，伊朗的疫情可能比官方數字更嚴重，可達感染人數與死亡人數都是兩倍以上。疫情爆發初始，伊朗政府曾試圖淡化急機，直到高級官員也陸續感染病毒，才展開大規模市區消毒，封城關閉商業等行動。

但是，伊朗原本就脆弱的經濟，在長期的商業停滯會更惡化，國營民意調查中心ISPA的統計發現，50％的伊朗人收入巨幅下滑，其中42％的人失去工作。在本月的受訪資料，有13.5％的人表示疫情使他們失業。該調查採訪了1,563人，但沒有提供誤差值。

清真寺和聖殿等宗教地方仍然關閉，伊朗政府也決定穆斯林齋戒月時期，仍然不能開放，至於最樂觀的開放時間，可能會在月前後10天左右，也就是5月4日，但是仍可能取消，或許整個齋月期間都禁止群眾集會。

伊斯蘭教最高聖地所在地，也就是由沙烏地（Sunni Al Saud）家族統治的沙烏地阿拉伯，受到疫情影響也將取消齋戒月活動，一個高級教士呼籲全國人民，整個齋月期間，改在家中祈禱即可。

(中時電子報)