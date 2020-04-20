新冠肺炎數度零確疹，加上天候回暖，為避免民眾心態鬆懈，未依中央流行疫情指揮中心相關指引、規範，進而群聚造成防疫破口，林口警分局19日晚上9時開始，到林口及泰山地區釣蝦場、網咖、汽車旅館及撞球場等24處場所「擴大臨檢」，還意外查獲失蹤人口，成效良好。

林口警分局表示，針對林口及泰山地區釣蝦場、網咖、汽車旅館及撞球場等24處場所規劃臨檢目標，運用優勢警力實施臨檢，展現林口警執行防疫工作的決心；林口警分局於19日利用M-Police查詢居家檢疫身分，共計285人次，均未查獲違反居家隔離及檢疫民眾；另尋獲失蹤人口1名，績效良好。

分局長陳保安表示，林口警分局在疫情期間，除了有效防範群聚造成防疫破口，並針對臨檢場所內民眾，利用M-Police查詢居家檢疫身分，於查證身分時務必確實核對相關證明文件及勸說業者全力配合政府防疫政策，落實通報機制。

(中時 )