桃園企業聯合會與台商20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣。（蔡依珍攝）

桃園企業聯合會與台商20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣，捐贈會上由桃園在地觀光工廠製作的祥儀機器人，將裝有防護衣的紙箱交給市長鄭文燦，鄭再遞給泰國貿易經濟辦事處代表通才。（蔡依珍攝）

桃園企業聯合會與台商20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣，捐贈會上由桃園在地觀光工廠製作的祥儀機器人，將裝有防護衣的紙箱交給市長鄭文燦，鄭再遞給泰國貿易經濟辦事處代表通才。（蔡依珍攝）

桃園企業聯合會與台商20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣。（蔡依珍攝）

桃園企業聯合會與世外桃源基金會，在桃園市政府牽線下，20日合力捐贈1萬5千件防護衣給泰國醫護，捐贈會上一行人大啖奶茶，桃園市長鄭文燦笑言珍珠奶茶是台灣的代表、泰式奶茶代表曼谷的精神，「珍珠奶茶挺泰式奶茶」，見證台泰關係友好。

鄭文燦說，台灣與泰國在觀光產業投資、外籍移工互動都很密切，桃園企業聯合會榮譽理事長、泰金寶電子董事長許勝雄在泰國雇用的員工也超過1萬8000人，獲悉泰國正努力防疫、缺醫療物資時，欣然允諾，聯合桃園企業聯合會、世外桃源基金會共同捐贈1萬5000件防護衣，做牛仔褲代工的如興紡織也立即調整生產排程，提供1萬5000件給泰國、1萬5000件給桃園，從提議到完成只花了不到一個禮拜，不只「Taiwan Can Help！」、更是「Taoyuan Can Help！」

「我愛小酌，酒還沒醒、防護衣就準備好了！」泰國貿易經濟辦事處代表通才除感謝桃園大力幫忙，幽默讚高效率，直說台灣是世界榜樣，防疫措施泰國政府都跟著台灣政府步調走，在全球疫情延燒下，台灣是過得最輕鬆舒服的地方，官員們盡可能讓人民安全、過平常生活，非常敬佩，他也說1萬5000件將分到全國76府的各主要醫院、每院約有200件，讓泰國人安心。

外交部政務次長徐斯儉說，泰國是新南向政策重點國家、也是台灣12大貿易夥伴，赴泰投資的台商相當多，去年也有超過83萬人赴泰國旅遊，防疫無國界，互助、互利才能打造堅實抗疫防線，台灣已捐贈1600萬片口罩給新南向國家及歐美疫情嚴重國家，「Taiwan Can Help」不只是口號，現在又多了「Taoyuan Can Help！」新口號。

(中時 )