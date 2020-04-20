新冠型肺炎疫情嚴峻，有感台灣許多社福團體面臨募款不易、資源捐助中斷…等困境，但仍持續堅守崗位，不畏艱辛、全心全力照顧弱勢族群，台新銀行公益慈善基金會發起「防疫期間愛心不打烊」活動，展開對社福團體的關懷不間斷、物資不停送、認購不缺席及學習不中斷…等行動。

台新集團常年號召同仁擔任愛心志工，因應疫情問題，台新志工近期雖無法實地探視社福團體，但不斷透過各種關懷方式，了解社福團體目前概況。台新銀行公益慈善基金會日前依社福團體所需，除積極媒合各界提供各種物資外，亦發動台新員工參與各種關懷行動，以利紓解社福團體困境。

如提供抗疫物資，抗菌皂、兒童口罩、醫療口罩及額溫槍，以及募集兒童繪本、玩具、米糧及二手休旅車…等，讓物資不停送，緩解各種燃眉之急。有鑒於許多社福團體生產或製作的公益商品滯銷，台新志工除內部定期發起團購外，也邀請客戶及員工，購買社福團體種植的有機無毒蔬菜及水果宅配到府，讓愛心認購不缺席，除幫助社福團體及農民外，也能在家吃得健康，安心防疫，達到共好的公益循環。

為避免群聚，素有口碑的微光課程則改以線上影音進行，並輔以天使團資源，定期於台新銀行公益慈善基金會的臉書粉絲團及YouTube影音頻道，進行直播或錄影播出。首波邀集陳永泰公益信託傳善獎、感恩社會福利基金會、萬海航運社會福利慈善基金會、安麗希望工場慈善基金會及度度客區塊鏈群眾募資，分享各輔助型機構對社福團體徵件的重點，之後也將陸續推出防疫心靈療育短片，如瑜珈紓壓，與台新銀行文化藝術基金會共同推出線上音樂會等主題，讓社福團體能持續進修、精進，學習不中斷，而在身心靈部份，也能充份得到慰藉。

此外，台新銀行公益慈善基金會更號召策略夥伴、天使團及全台社福團體共同來集氣，4／10共有超過百家社福團體一起響應，同步上傳照片於臉書進行串連，社福團體都分別發揮創意拍下精采照片，更不忘把握網路行銷力量，積極推廣自身組織的服務理念，企圖創造話題、聲量及關注度，在網路社群上形成一日公益的宣傳風潮。而台新銀行公益慈善基金會亦將社福團體的集氣照片彙整成照片牆，張貼於台新金控大樓外牆，透過線上、線下活動的宣傳整合，在全球因疫情影響，使得民生、經濟及產業等都受到嚴重波及時，讓社會大眾了解社福團體也默默在服務崗位上，謹守本份，用愛守護台灣。

(中時 )