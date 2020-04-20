編舞家蘇威嘉作品《看見你的自由步》，觀眾使用手機、平板下載軟體，掃描分布在台中歌劇院內的特定圖片，可在螢幕裡欣賞舞者跳舞。（台中國家歌劇院提供）

疫情蔓延期間，無法近距離欣賞舞者跳舞，編舞家蘇威嘉新作《看見你的自由步》，運用手機和擴充實境，讓觀眾先在手機、平板下載軟體，在展覽現場掃描特定圖片，舞者會出現在螢幕上跳舞，有如手遊寶可夢裡的角色，出現在手機裡。

蘇威嘉表示，他長年專注發展身體動作，同時觀察到，觀眾欣賞現代舞，大多擔心看不懂，「我們很怕看不懂，是不是因為太少有接觸的機會？如果在人手一機的年代，在生活周遭，時時有看舞的可能，經常欣賞、接觸舞蹈，一切就沒那麼難了。」

蘇威嘉表示，使用擴充實境，可建立不一樣的觀看方式，觀眾可選擇從不同的角度看舞，「如果把表演錄成影片，角度是固定的，但所有的舞蹈，不管什麼角度，都很好看，一支舞能從不同的角度記錄，觀眾可選擇的欣賞面向，就變多了。」此外，蘇威嘉表示，擴充實境未來可運用在舞蹈教育，一段舞的跳法，學舞的人，可從不同角度了解一支舞的跳法。

《看見你的自由步》共有6名舞者跳舞，包括陳武康、周書毅、張建明、吳孟珂、李尹櫻與方妤婷，共有12段舞蹈呈現，蘇威嘉表示，每一段舞蹈，以簡單的素材為動機，像是節拍、形狀、動力與平衡，同時有舞者各自的特色，音樂則是以打擊樂為主。欣賞的方式為，觀眾先透過手機或平板電腦下載專屬APP應用程式，再掃描展場不同角落的特殊圖片，舞者會在螢幕中出現。

蘇威嘉表示，觀眾除了看螢幕裡的舞者跳舞，同時可以跟著節奏和舞者一起跳舞，或是同框拍照，有不同的體驗。展覽將展至5月24日，地點在台中國家歌劇院凸凸廳。

(中時 )