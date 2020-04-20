旺旺集團捐借苗栗縣10台水神生成機，並再捐贈14萬瓶「水神」微酸性電解次氯酸水，20日送抵第一批4萬瓶水神抗菌液，苗栗縣政府衛生局發放給未設置水神生成機的8個鄉鎮市公所，並委由公所發放給家戶，讓防疫滴水不漏、做好個人防護。
旺旺集團因應新冠肺炎疫情持續延燒，2月份捐借苗栗縣10台水神生成機，裝設於苗栗、竹南、苑裡、後龍、卓蘭、三灣、公館、大湖、三義、西湖等10個鄉鎮市公所，提供在地居民領取，加強防疫。
水神「微酸性電解次氯酸水」消毒效果佳，不傷皮膚、不刺鼻的優點，廣獲民眾喜愛、索取踴躍。苗栗縣政府再獲旺旺集團捐14萬瓶600ml瓶裝水神，助地方防疫工作。
首批4萬瓶水神20日送抵苗栗縣政府衛生局。衛生局長張蕊仙感謝旺旺集團在疫情嚴峻，各種防疫物資缺乏之際，捐贈水神「微酸性電解次氯酸水」，讓民眾做好防護工作。
張蕊仙指出，瓶裝水神將發送給未設置水神生成機的通霄、頭份、銅鑼、南庄、頭屋、造橋、獅潭、泰安等8鄉鎮市，並委由鄉鎮市公所發放轄區家戶，將旺旺集團善舉發揮最大效益，助縣民落實防疫工作，共度疫情。
縣長徐耀昌也表示，旺旺集團在疫情期間發揮同舟共濟精神，捐贈水神協助疫情防治工作，感謝旺旺集團公司不遺餘力的貢獻，並提醒民眾，多注意個人衛生習慣，勤洗手、拱手不握手，一同做好防疫措施。
(中時 )
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