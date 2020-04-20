監理人力追不上保險業成長的速度。金管會近日公告保險局編制人力擴充到160人，但實際預算可雇用人力目前僅能從106人，分三年增加到123人，等於要到2022年時，人力才會比2004年金管會成立時的62人，幾近「倍增」，但保險業資產從2004年到2019年已成長427％。

保險局在金管會成立時才由財政部保險司升格，在四大局中最小，根本不到其他三大局的一半，但壽險業卻是這15年來成長幅度最大的金融產業，占金融資產的比重由15年前的16.8％，去年底拉高到35.5％，不過保險局的監理人力卻遠遠跟不上壽險業成長的速度，常常看見保險局官員晚上9、10點才下班。

同時壽險公司保單究竟有沒有高利競爭、不符保單成本等，都必須由精算人員檢視，保險局坦言「預算請不起精算人員」，只能依靠保發中心及安定基金來聘請精算人員協助，也因此每年計算責任準備金利率時，都要靠保發中心出具報告或其他大型壽險公司協助。

金管會四大局編制人力，以檢查局最多，有335人，當初是來自中央存保、中央銀行及各局金檢人力，後來央行人力多回歸央行，不過檢查局仍是人數最多的大局，要負責金檢銀行、保險、證券，除了例行金檢，近年也有很多機動的專案金檢，各金融機構最怕的就是檢查局到訪。

另外如銀行局、證期局亦各有200多人的編制人力，兩局都各有六個組，人力在這15年來並無太大變動，銀行局管理的金融機構資產近66.7兆元，是金融第一大局；證期局除了管券商、投信，還有台股及1,700多家上市櫃公司。

保險局只有四組，管保經代、產險、壽險及近30兆元的保險資金投資，這次好不容易爭取到17個人力，要分三年增加，還要「低調」，擔心其他部會也要搶人力或預算。

(工商 )