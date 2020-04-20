防疫期間，網路和視訊會議平台成為在家工作幫手，同時成為創作者發表作品的新平台，編舞家陳武康預計在4月下旬，使用視訊會議平台放映作品《非常感謝您的參與》，並從中發掘創作與舞蹈的可能性。

陳武康表示，假如疫情一直持續下去，表演者會有很長的一段時間無法和觀眾見面，「使用網路直播、視訊會議軟體，都是全新的欣賞與創作方式，可開啟另外的溝通機會。」

陳武康舉例，使用視訊會議平台表演，和網路直播不同的地方在於，使用視訊會議平台，可以看見參與的觀眾身影，同步在線上觀看，是雙向互動，「觀眾會被畫面切割成許多小視窗，表演者不確定觀眾在欣賞演出時，會做什麼舉動，是否會保持安靜，過去在劇場欣賞演出，大家有一定的社會規範，即使不感興趣，仍會保持專注，但在視訊會議平台上，會很不一樣。」

此外，視訊會議平台可選擇不現身功能，陳武康表示，「即使是不現身，仍有趣味性，知道對方在，但看不到對方，有一種隱身觀看的感覺。假如一個頁面可以同時有250名觀眾，大家都關掉畫面，變成全黑，又成為另外一個新空間。」

此外，陳武康表示，雖然在網路演出，看似打破場地限制，但仍有許多問題待解決，「像是音樂版權，如果在劇場使用音樂，只要遵循管道申請，就可以解決版權問題，但在視訊會議平台上，音樂的使用，會有不同的考量。」

陳武康表示，在國外已有團隊使用視訊會議平台演出，並做到變化背景的效果，他和團隊目前還在摸索與嘗試，「原有的社會規範，進到網路裡，會有不一樣的遊戲規則，包括或許會出現一名管理員，可以決定要不要把大家的聲音功能關掉，或是參與。」

(中時 )