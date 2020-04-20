高閔琳不滿韓國瑜趁著疫情「炮打中央撿到槍」，沒想到PTT八卦版網友這次一面倒挺韓，反而要高閔琳別再轉移焦點。（翻攝自PTT八卦版）

海軍敦睦艦隊疫情破口越爆越大，高雄市長韓國瑜坐鎮召開緊急應變會議，19日馬上指示確診個案經過的賣場、夜市閉館消毒，並向中央建議提供744名官兵足跡資訊，為此，民進黨高市議員高閔琳20日猛酸「希望韓國瑜市長不是炮打中央撿到槍」，要他身為指揮官、不要只會線上直播，最重要是正確公布疫調資訊，還有務必到議會報告，沒想到網友這次反而一面倒挺韓，反嗆高閔琳「原來台灣的海軍統帥是韓國瑜啊」、「本來罷免很穩的，硬要搞...」。

敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎，韓國瑜19日召開市府緊急應變會議，明快要求個案經過的7個高雄足跡場所閉館，並呼籲中央協助釐清744名官兵足跡、提供住在高雄的官兵名單，讓市府盡快執行後續追蹤、消毒，會後也透過臉書直播向市民報告防疫措施，豈料，媒體報導竟指韓國瑜「開直播炮轟中央害高雄從最安全變最危險」。

細看直播影片，韓原意是「大年初一爆發金芭黎舞廳事件，當時全台灣最危險是高雄，市府努力維持零本土感染，把高雄變成最安全，但敦睦艦隊出現防疫破口，不得不面對」，根本沒嚴詞「炮轟」中央，不過，民進黨籍高市議員高閔琳20日仍指出，希望韓國瑜市長不是砲打中央撿到槍，而是針對高雄市政撿到槍。

她呼籲，韓國瑜身為高雄指揮官，不要只會線上直播，最重要的是高雄市政府的疫調資訊應嚴謹正確向外界公布清楚，因為高市府疫情足跡1天內提供3個不同版本，網路上還流傳假訊息混淆視聽，她建議韓市府發布的疫調資訊，除統一發布並壓上日期，更應加註「更新時間」，避免同時多種版本流傳。

沒想到，高閔琳的發言在PTT八卦版引來網友一致撻伐，底下留言幾乎一面倒挺韓，直言「這次韓沒問題」、「本來有資料就更新」、「國軍自己都講不清楚怪韓」、「這作秀小心啊，足跡是指揮中心給的」、「本來想打韓倒，結果打到自己人」、「偷酸小英」、「網路流傳假訊息混淆也怪韓」、「到底你們要韓國瑜是國防部長還是海軍司令，人設可以一次搞定嗎？」

也有網友痛批罷韓陣營「什麼時候了還轉移焦點」、「要罷免晚點罷，要轟去轟國軍把機會送掉，先處理這堆爛攤子好嗎？」、「千錯萬錯民進黨不會錯」、「本來罷免很穩的，硬要搞...」、「罷韓都這種水準？為反而反」。

(中時 )