教宗將訪陸？外交部：未經過查證的小道消息 20:122020/04/20 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導，教廷高層正秘密安排教宗近期訪問中國武漢一事，外交部發言人歐江安今天表示，這則義大利媒體近兩週前所報導的內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論。 她說，我國駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，綜整駐館日前向教廷瞭解，以及透過相關管道查詢的結果，確定該報導是未經查證的小道消息。 外交部表示，目前我國與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變，將持續推動改善中國的宗教自由，使中國的天主教徒能早日享有自由，實現正常的宗教生活。 (中時 ) #教廷 #外交部 #報導 #中國 #媒體 #教宗 #訪問 #武漢 #外交部 #義大利 #媒體 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸外交部：將依廿國集團共識助最貧困國抗疫 22:362020/04/16 兩岸 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 日本兩度感謝台灣 外交部：患難見真情 17:152020/04/17 政治 大陸新增武漢死亡人數千例 官方稱「漏報」現在改 22:242020/04/17 兩岸 武漢訂正確診數 死亡增1290人 01:062020/04/18 兩岸要聞 川普批WHO忽略台灣示警 外交部：感謝肯定 11:062020/04/18 政治 美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 12:022020/04/18 國際 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... 09:062020/04/19 兩岸 滯留印度台人 外交部：協調華航安排班機返臺 12:302020/04/19 政治 武漢發消費券 約5億元人民幣 04:102020/04/20 兩岸要聞 政治熱門新聞 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 政治 磐石艦染疫 蔡總統三點聲明他下註解：有人要下台 - 政治 海軍為何不用再隔離14天 國防部稱和農委會有關.. - 政治 高閔琳批韓國瑜趁疫情打中央 網友竟造反挺韓 - 政治 洛杉基：罷免成功或失敗 韓國瑜都是「贏家」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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