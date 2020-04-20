針對媒體報導，教廷高層正秘密安排教宗近期訪問中國武漢一事，外交部發言人歐江安今天表示，這則義大利媒體近兩週前所報導的內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論。

她說，我國駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，綜整駐館日前向教廷瞭解，以及透過相關管道查詢的結果，確定該報導是未經查證的小道消息。

外交部表示，目前我國與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變，將持續推動改善中國的宗教自由，使中國的天主教徒能早日享有自由，實現正常的宗教生活。

(中時 )