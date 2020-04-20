小額紓困貸款上路首日，臺灣企銀全台火速核准37件，金額達新臺幣1,210萬元，解決小規模商家的燃眉之急。

首日核准申請人的行業遍布早餐店、手搖杯飲料店、小吃店、服飾店及園藝店等，如早餐店陳太太因為肺炎疫情衝擊，導致業績下滑，臺灣企銀行員主動關心詢問，且積極協助申請人準備簡易資料，20日專案開辦一早就確認這些申請人符合申貸標準，臺灣企銀迅速予以核准，協助受疫情影響之商家獲得及時雨。

政府針對受新冠肺炎疫情衝擊的小型攤商及商家等，具有稅籍登記且未開立統一發票的小規模營業人，簡易評分達標並送信保基金保證後，提供最高申貸50萬元的紓困貸款專案。臺灣企銀自20日起開辦受理，強調從寬、從速、從簡原則，年利率最高不超過1％、貸款期限最長1年。

為加速申辦流程，民眾可透過臺灣企銀125家分行的「紓困振興專區服務窗口」詢問，臺灣企銀絕對全力響應紓困貸款政策，傾全力協助小規模商家度過難關。

(工商 )