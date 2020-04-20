確診官兵「台北市足跡」曝光！除了家樂福爭鮮⋯還有台北轉運站、北車趴趴走。(圖/摘自google足跡地圖)

敦睦艦隊24人染疫，有1人設籍北市，北市副市長黃珊珊20日指出，該個案17日下午3、4時，曾與女友到家樂福桂林店爭鮮用餐，只有在用餐時脫口罩，但沒有進到賣場，她強調，確定個案後昨已派人到家樂福消毒。但除此之外，查看中央流行疫情指揮中心公布的敦睦艦隊確診個案足跡地圖顯示，在北市的足跡包括台北車站、台北轉運站等5個場所。

針對北市的確診個案，黃珊珊今日強調，敦睦艦隊北市1例確診個案行蹤明確，有見女友、搭公共運輸，全程都有戴口罩，17日曾和女友騎車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，但沒有進到家樂福賣場。

不過，根據指揮中心公布的敦睦艦隊確診個案足跡地圖顯示，敦睦艦隊確診個案在北市的足跡包括台北轉運站、台北車站、捷運復興崗站、北投區光明路1號，還有由黃珊珊公布的家樂福桂林店爭鮮壽司。

黃珊珊指出，該個案女友和接觸的25人都已經在居家隔離，其他接觸地點，需不需要公布還要中央指示，因為各縣市24例不是每一例被公布，跨縣市的個案，她沒有接到其他縣市疫調，無從公布起。

指揮中心今日表示，針對敦睦遠訓支隊24例確診個案，衛生單位目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢。部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動，提醒民眾若曾於所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩。

(中時電子報)