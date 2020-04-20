《誰是被害者》最新主角海報曝光。（Netflix提供）

張孝全在Netflix《誰是被害者》飾演鑑識人員。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，20日曝光最新主角海報，邀請第26屆金曲獎主視覺及周杰倫、蔡依林音樂錄影帶設計師劉熙真打造，透過鑑識科特有的裝備「藍手套」作為尋找線索的引子，與鑑識所需顯影劑的水箱盒，透過畫面外的人，慢慢地撿出主角們的圖片讓人不寒而慄，然而從水中的倒影發現，映射出的竟然是代表正義的鑑識方角色。

《誰是被害者》同時也曝光最新花絮，揭露張孝全在鑑識屍體過程，他驚訝，透過鑑識，在偵辦上，可根據亡者在墜樓時，從樓底到亡者距離，並做物理計算判斷死者是被丟下去還是自己跳下去，甚至可透過著陸點跟樓面的距離推斷，了解被害者死亡真相，這當中有許多科學與邏輯判斷。他說，飾演鑑識人員見識最多的是在辦案時分析線索與證物，製作單位甚至邀請法醫等專業人員在現場提供專業指導，交流過程，讓他覺得五臟六腑全部打通，理解讀劇本時的不明白。

許瑋甯在Netflix《誰是被害者》飾演嗜血女記者。（Netflix提供）

王識賢在《誰是被害者》飾演脾氣火爆的刑警。（Netflix提供）

許瑋甯則在詮釋嗜血記者徐海茵角色過程中恍然大悟，原來每個案件會被報導出來，是經過運作，但我們並不清楚，「也許有些時候透露消息是假動作，聲東擊西互相牽制或是互相幫助，而達到最後要破案的效果。劇裡她回報主管突發案件，雖被質疑是否來得及寫稿？但她宛如拼命三娘，回應：「我能趕得上截稿。」然後交出勁爆新聞。

王識賢也表示從他的角度來看警察、鑑識員和媒體記者之間的關係，儘管有時難免產生衝突，但互相幫助還是佔了比較多的比例，警方在辦案過程中，鑑識員或是媒體都能從他們的角度給警方一些有參考價值的方向，有時媒體和警方也會形成某種微妙的競爭關係。劇中他面對在偵辦案件時，消息不斷地被許瑋甯搶先揭露，氣急抓到底誰是警局裡的「洩密者」，透露：「當下覺得很丟臉，這是怎麼一回事，我們都被K成豬頭了，哪知道這位洩密者被許瑋甯壓著走。」

(中時 )