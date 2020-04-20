陸品牌車企Q1銷量出爐 上汽奪得寶座 21:502020/04/20 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新京報》報導，據中國汽車協會行業信息部20日數據顯示， 1到3月，大陸品牌汽車銷量排名前10家企業依序被上汽、長安、吉利、東風、一汽、北汽、長城、奇瑞、江淮和重汽拿下，不過，與去年同期相比，一汽銷量略有增長，其他企業均呈現下降；1到3月，上述10家企業總共銷售163.44萬輛，占大陸品牌汽車銷售總量的85.15％。 (旺報 ) #汽車 #企業 #品牌 #銷量 #一汽 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－中小企業應對新冠病毒危機 五個應辦事項 04:102020/04/16 產業特刊 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 貿協辦論壇 提升台灣精品國際行銷力 04:102020/04/18 產業特刊 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 【更生企業家】為員工低頭借錢 自喻最成功更生企業家 12:132020/04/19 財經 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 疫情衝擊 車市不振 汽車板廠Q1低迷 04:102020/04/20 產業．科技 和泰汽車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 11:042020/04/20 財經 《汽車股》和泰汽車總裁蘇燕輝逝世 享壽93歲 11:252020/04/20 財經 台灣汽車業霸主推手 和泰集團總裁蘇燕輝逝世 11:502020/04/20 財經 兩岸熱門新聞 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 陸公安部高官孫力軍落馬 「不知敬畏」罪名獨特 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 陸駐俄大使轟闖關僑民 網民嗆：戰狼不是這麼演的 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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