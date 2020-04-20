《新京報》報導，據中國汽車協會行業信息部20日數據顯示， 1到3月，大陸品牌汽車銷量排名前10家企業依序被上汽、長安、吉利、東風、一汽、北汽、長城、奇瑞、江淮和重汽拿下，不過，與去年同期相比，一汽銷量略有增長，其他企業均呈現下降；1到3月，上述10家企業總共銷售163.44萬輛，占大陸品牌汽車銷售總量的85.15％。

(旺報 )